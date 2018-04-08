Пять человек погибли, семеро пострадали в результате столкновения электропоезда и микроавтобуса на железнодорожном переезде на севере Крыма. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе республиканского управления ГИБДД.

"Всего в автобусе было 13 человек, из них пятеро погибли, семеро пострадали", - сказала представитель управления. Данные о пострадавших до сих пор разнились: разные ведомства указывали, что среди них от трех до семи человек.

В УГИБДД уточнили, что в числе погибших - водитель автобуса. О причинах ДТП в управлении пока не сообщают. Пресс-служба республиканского правительства сообщила, что власти Крыма создали рабочую группу для выяснения причин столкновения электрички и микроавтобуса. Ее возглавил вице-премьер Игорь Михайличенко.

Как передает Арменпресс со ссылкой на ТАСС, В правительстве также сообщили, что глава региона Сергей Аксенов выразил соболезнования родным и близким погибших в результате ДТП, а также пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим. "Выражаю самые искренние и глубокие соболезнования родным и близким погибших в связи с трагедией, которая произошла сегодня в Крыму на железнодорожном переезде между Красноперекопском и Армянском. Желаю всем пострадавшим скорейшего выздоровления", - приведены в сообщении слова Аксенова.

Авария произошла на железнодорожном переезде Красноперекопск - Армянск у села Суворово Красноперекопского района на севере полуострова. Следственный комитет и полиция проводят проверку.

По данным МЧС, после столкновения поезд с рельсов не сошел, железнодорожное полотно не пострадало.