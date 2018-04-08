В увековечение  памяти героя Апрельской войны  Адама Саакяна в Норашене воздвигли 21-метровый крест

По случаю второй годовщины Апрельской войны в общине Норашен Гегаркуникской области, рядом с трассой Севан-Гавар 8 апреля воздвигли 21-метровый крест – в увековечение памяти героя Апрельской войны Адама Саакяна.

Как передает Арменпресс, крест воздвигнут по инициативе и на средства проживающего в Ереване гегаркуникца Григора Мадатяна. На открытии памятника присутствовали представители областного руководства, почетные гости, норашенцы.

10 апреля 2016г. президент Арцаха наградил Адама Саакяна медалью «За боевую службу» (посмертно). 28 мая 2016г. президент Армении наградил Адама Саакяна медалью «За мужество» (посмертно).