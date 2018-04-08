Пожарные  потушили все  возгоревшиеся травяные луга

7-8 апреля в ЦКУ МЧС РА поступали сигналы о возгоревшихся травяных лугах в разных районах республики.

В частности, на 106 км трассы Ереван-Мегри сгорело около 400 кв/м, на 6 км трассы Егвард-Нор Гехи - около 200 кв/м, на 81 км трассы Ереван-Иджеван - около 400 кв/м, на 8 км трассы Севан-Гавар - около 800 кв/м, на 29 км трассы Ереван-Севан - около 2 га, на 83 км трассы Иджеван-Ереван - около 500 кв/м.

Как стало известно Арменпресс с официального сайта МЧС РА, пожарные локализовали и потушили все очаги.