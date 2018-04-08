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Пожарные  потушили все  возгоревшиеся травяные луга


7-8  апреля в ЦКУ  МЧС РА  поступали  сигналы о возгоревшихся травяных лугах в разных районах республики.

В частности, на 106 км трассы  Ереван-Мегри сгорело около 400 кв/м, на 6 км трассы  Егвард-Нор Гехи - около 200 кв/м, на 81 км трассы  Ереван-Иджеван - около 400 кв/м, на 8 км трассы  Севан-Гавар - около 800 кв/м, на 29 км трассы  Ереван-Севан - около 2 га, на 83 км трассы  Иджеван-Ереван - около 500 кв/м.

Как  стало известно Арменпресс с  официального сайта МЧС РА, пожарные локализовали и потушили все  очаги.

 




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