Автомобиль загорелся, врезавшись в рекламный щит на остановке – газовый баллон обнаружен на расстоянии 30 м
8 апреля в 00:32 часов в МЧС РА поступил сигнал о том, что на Тбилисском шоссе 1/2 в Ереване, близ автосалона Honda горит автомобиль.
На место выехали 2 боевых расчета.
Выяснилось, что автомобиль BMW с г/н 34 CS 944 (водитель Р.К. 1995 г/р) съехал с проезжей части, врезался в остановку, в рекламный щит автосалона Honda и возгорелся.
Как стало известно Арменпресс с официального сайта МЧС РА, огонь был локализован в 00:40 часов, потушен в 00:53. Полностью сгорело моторное отделение и частично – салон. Газовый баллон обнаружен на расстоянии 30 м от автомобиля.
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