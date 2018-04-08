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Автомобиль загорелся, врезавшись в  рекламный щит на остановке – газовый баллон обнаружен на  расстоянии 30 м


8  апреля в 00:32 часов в МЧС РА  поступил сигнал о том, что на Тбилисском шоссе 1/2 в Ереване, близ автосалона Honda горит автомобиль.

На место выехали 2  боевых расчета.

Выяснилось, что автомобиль BMW с г/н  34 CS 944 (водитель Р.К. 1995 г/р) съехал с проезжей части, врезался в остановку, в рекламный щит  автосалона Honda и возгорелся.

Как  стало известно Арменпресс с  официального сайта МЧС РА, огонь был локализован в 00:40 часов, потушен в 00:53. Полностью сгорело моторное  отделение и частично – салон.  Газовый  баллон обнаружен на  расстоянии 30 м от автомобиля.




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