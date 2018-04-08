В Гюмрийском МЦ лечатся три пациента с диагнозом «ботулизм» - жители села  Бениамин отравились консервами

В Шираке отмечены случаи ботулизма.

Как сообщили Арменпресс Гюмрийском МЦ, 7 апреля в 22:30 часа в реанимационное отделение поступила больная с диагнозом «токсическая пищевая инфекция – ботулизм». Это жительница села Бениамин Ширакской области Карине М. (1964 г/р).

8 апреля в 05:00 часов с того же адреса и с тем же диагнозом доставили Артура Г. (1988 г/р) и Термине Г. (1998 г/р). «На данный момент они получают соответствующее лечение. Они признались, что ели консервированные продукты», - сообщил пресс-секретарь МЦ Нарек Киракосян.

Арменуи Мхоян