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В Гюмрийском МЦ лечатся три пациента с диагнозом «ботулизм» - жители села  Бениамин отравились консервами


В Шираке  отмечены  случаи ботулизма.

Как сообщили Арменпресс Гюмрийском МЦ, 7 апреля в 22:30 часа  в  реанимационное отделение поступила больная с диагнозом «токсическая пищевая инфекция – ботулизм». Это жительница села  Бениамин Ширакской области Карине М. (1964 г/р). 

8 апреля в 05:00 часов с того же адреса и с тем же диагнозом доставили Артура Г. (1988 г/р) и Термине Г. (1998 г/р). «На данный момент они получают соответствующее лечение. Они признались, что ели консервированные  продукты», - сообщил пресс-секретарь МЦ  Нарек  Киракосян.

 

Арменуи  Мхоян

 




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