Азербайджан  нарушил режим перемирия в  районе  Нахиджевана – ответным действием ВС РА  заставили противника замолчать

Азербайджанские ВС в ночь на 8 апреля нарушили режим перемирия и открыли огонь в направлении армянских позиций в районе Нахиджевана. Ответным действием ВС РА заставили противника замолчать. Как передает Арменпресс, об этом написал на своей странице в Facebook пресс-секретарь Минобороны Армении Арцрун Ованисян.

«В ночь на 8 апреля с/г азербайджанские ВС несколько раз нарушили режим перемирия и открыли огонь в направлении армянских позиций в районе Нахиджевана – в основном из стрелкового оружия.

Ответным действием ВС РА заставили противника замолчать. МО РА призывает азербайджанские ВС воздержаться от дальнейших провокаций, предупреждая, что ни один шаг не останется без ответа», - написал Арцрун Ованисян.