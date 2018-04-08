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Азербайджан  нарушил режим перемирия в  районе  Нахиджевана – ответным действием ВС РА  заставили противника замолчать


Азербайджанские  ВС в ночь на 8 апреля   нарушили режим перемирия и открыли огонь в направлении армянских позиций в  районе  Нахиджевана.  Ответным  действием ВС РА  заставили противника замолчать. Как передает Арменпресс, об этом написал на  своей странице в Facebook пресс-секретарь Минобороны  Армении Арцрун Ованисян. 

«В ночь на 8 апреля с/г азербайджанские  ВС несколько раз нарушили режим перемирия и открыли огонь в направлении армянских позиций в  районе  Нахиджевана – в основном из стрелкового оружия. 

Ответным  действием ВС РА  заставили противника замолчать. МО РА призывает азербайджанские  ВС воздержаться от дальнейших провокаций, предупреждая, что ни один шаг не останется без ответа», - написал Арцрун Ованисян.




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