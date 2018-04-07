Президент Армении Серж Саргсян принял премьер-министра Карена Карапетяна

Президент Армении Серж Саргсян 7 апреля принял премьер-министра Карена Карапетяна.

Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и СМИ аппарата президента Армении, премьер-министр доложил президенту Республики Армения результаты деятельности правительства и подчеркнул, что стоящие перед правительством все макро-задачи выполнены.

Президент Саргсян и премьер-министр Карапетян также коснулись долгосрочных программ и задач экономического развития страны, которые периодически обсуждались в ходе консультаций с президентом Республики Армения и за которые взяла на себя ответственность Республиканская партия Армении.

«Господин премьер-министр, в понедельник состоится церемония инаугурации новоизбранного президента Республики Армения Армена Саркисяна. Согласно нашей Конституции, президент Республики Армения должен принять отставку правительства. Таким образом, процесс перехода к парламентской системе правления в Армении близится к завершению, а это означает, что мы встречаемся в последний раз в этом статусе. И, воспользовавшись этой возможностью, я хотел бы поблагодарить вас за хорошую работу и дружбу, хочу также передать благодарности членам правительства.

Если подведем итоги этого периода, то мы должны сказать, что с сентября 2016 года правительство приложило большие усилия и смогло эффективно использовать политическую стабильность, сложившуюся в Армении после парламентских выборов. Мы прошли хороший путь за этот период, но мы должны также учитывать, что во время парламентских выборов наша партия получила вотум доверия и что мандат на формирование правительства доверен Республиканской партией Армении до 2022 года. А это означает, что бремя развития страны будет на Республиканской партии Армении и, прежде всего, на нас – на мне, как лидера партии, на Вас, как первого заместителя председателя партии. Понятно, что ответственность несет исполнительный орган, ответственны члены Совета Республиканской партии, наши территориальные органы, но здесь, конечно, мы говорим об индивидуальной ответственности.

И мы, конечно, должны продолжить этот процесс, который у нас есть сегодня. Результаты 2017 года, конечно, хорошие, но в прошлом году мы уже отметили множество программ, мы дали много обещаний, и наши усилия должны быть направлены на продолжение этого процесса. Уверен, что наша партия будет очень со всей ответственностью подходить к этим своим обязательствам, а также правам, потому что там, где право, там есть и ответственность. Поэтому у нас еще много дел.

Конечно, на следующей неделе мы в нашей партии подробно обсудим пути достижения этих показателей. В общем, мы поговорим о нашем видении развития страны. Но, как я уже сказал, хотел бы передать свою благодарность членам правительства», - сказал президент Серж Саргсян.

Премьер-министр Карен Карапетян поблагодарил президента Сержа Саргсяна за доверие и сотрудничество, заверив, что в ближайшие годы будут созданы все предпосылки для будущих основательных и глубоких реформ.

«Благодарю Вас, г-н Президент. Действительно, сегодня мой последний доклад в этом статусе. В кратком резюме я хотел бы сказать, что все макро-задачи, которые мы поставили перед собой, выполнены. Этот период и работа были очень интересными и творческими. У команды есть внутренняя солидарность и, в некотором смысле, удовлетворение. Большое спасибо за Вашу оценку.

Пользуясь этой возможностью, я хотел бы поблагодарить Вас за предложение принять пост премьер-министра, доверие и сотрудничество, а также атмосферу сотрудничества и взаимного доверия. Фактически, сегодняшние сформированы и сформулированы горизонты и задачи, которые мы должны выполнить. Сегодня команда ясно это понимает.

Проект 2030, которую вы инициировали, и цели, которые нам нужно достичь, на самом деле, мы должны констатировать, что они амбициозны и осуществимы. Это потребует, конечно, тяжелой, последовательной работы и мужества. Мы видим градиент и те направления, по которым мы должны идти вперед. Думаю, нас ждет интересный этап.

В ближайшие три-четыре года, по нашим прогнозам, у нас будут определенные экономические успехи, которые дадут нам основания для проведения долгосрочных, фундаментальных и глубоких реформ. Снова благодарю за Ваше доверие и сотрудничество», - сказал Карен Карапетян.