В Германии грузовик въехал в толпу людей: есть жертвы

В городе Мюнстер на юге Германии грузовик въехал в группу людей, три человека погибли, еще несколько десятков пострадали, пишет газета Focus. Как передает Арменпресс со ссылкой на «РИА новости», около 50 человек пострадали при атаке в Мюнстере на юге Германии.

"Есть погибшие и пострадавшие", — подтвердила в Twitter городская полиция. По ее данным, пострадали не менее 30 человек, по данным спасателей — не менее 50. По информации СМИ, шестеро пострадавших находятся в критическом состоянии.

"Как сообщают источники в полиции, речь идет о теракте", — пишет газета.

На месте ведется спецоперация. Полиция перекрыла центр города, призывая жителей уйти с улиц, в небе кружит вертолет. Правоохранители ищут взрывчатку.