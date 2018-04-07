Президент Армении наградил посла Ивана Волынкина Орденом дружбы

Президент Армении Серж Саргсян 7 апреля принял Чрезвычайного и Полномочного посла Российской Федерации в Республике Армения Ивана Волынкина, который завершает свою дипломатическую миссию в нашей стране.

Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и СМИ аппарата президента Армении, Серж Саргсян поблагодарил посла за значительную работу и вклад в развитие армяно-российских отношений, подчеркнув, что активная деятельность посла является частью обширной проводимой с руководством РФ работы по углублению и укреплению армяно-российских стратегических союзнических отношений.

Президент Саргсян с удовлетворением отметил, что политический диалог между Арменией и Россией, а также экономические отношения последовательно развиваются, динамично развивается сотрудничество в гуманитарной, военной и военно-технической сферах.

Иван Волынкин поблагодарил президента Саргсяна за высокую оценку и подчеркнул, что это было сделано благодаря усилиям сотрудников посольства, всех, кто любит Армению и сделали все возможное для содействия расширению и углублению отношений между двумя странами. Посол Волынкин отметил, что личный вклад президентов Армении и России играет большую роль в укреплении армяно-российских дружеских отношений.

Посол согласился, что за последние годы в двусторонних отношениях есть большие достижения, и Волынкин надеется, что они будут продолжительными.

Иван Волынкин посчитал большой честью находиться в Армении и отметил, что в этот период не только получил дипломатический опыт, но и многому научился у армянского народа, что будет полезно в его будущей работе, а также на всю оставшуюся жизнь. Посол заверил, что Армения находится в его сердце, и в будущем также будут возможности вернуться в эту страну, которая стала его собственной страной.

За значительный вклад в развитие дипломатических отношений между Республикой Армения и Российской Федерацией, укрепление дружбы между армянским и русским народами, президент Серж Саргсян наградил Чрезвычайного и Полномочного посла Российской Федерации в Республике Армения Ивана Волынкина Орденом дружбы, поздравил его и пожелал дальнейших успехов.