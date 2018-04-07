Премьер-министр Армении поздравил всех женщин и матерей по случаю Дня материнства и красоты

Премьер-министр Армении Карен Карапетян поздравил всех женщин и матерей по случаю Дня материнства и красоты. Как сообщает Арменпресс, премьер сделал запись в Facebook.

«Дорогие женщины, мамы, бабушки, невесты, сестры, девочки,

Сердечно поздравляю вас с Днем материнства и красоты.

Я хочу, чтобы вы всегда жили в любви, чувствовали себя оцененными и были окружены достойными мужчинами», - написал Карен Карапетян.