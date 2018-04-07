Премьер-министр Армении поздравил всех женщин и матерей по случаю Дня материнства и красоты
Премьер-министр Армении Карен Карапетян поздравил всех женщин и матерей по случаю Дня материнства и красоты. Как сообщает Арменпресс, премьер сделал запись в Facebook.
«Дорогие женщины, мамы, бабушки, невесты, сестры, девочки,
Сердечно поздравляю вас с Днем материнства и красоты.
Я хочу, чтобы вы всегда жили в любви, чувствовали себя оцененными и были окружены достойными мужчинами», - написал Карен Карапетян.
- 19:42 В Германии грузовик въехал в толпу людей: есть жертвы
- 19:19 Президент Армении подписал указы об освобождении с должностей ряд помощников, советников и референтов
- 19:02 Президент Армении наградил посла Ивана Волынкина Орденом дружбы
- 18:58 Премьер-министр Армении поздравил всех женщин и матерей по случаю Дня материнства и красоты
- 17:39 Предстоящие на 9 апреля мероприятия
- 17:32 В Иджеване в результате взрыва пострадал молодой человек: его состояние оценивается как тяжелое
- 17:28 Предстоящие на 8 апреля мероприятия
- 17:20 В храме Гроба Господня в Иерусалиме сошел Благодатный огонь
- 16:33 Молодежный жилищный комплекс «Возрождение» будет беспрецедентным массовым социальным проектом в истории Армении
- 15:50 Ара Баблоян присутствовал на открытии мемориальной доски памяти Заслуженного педиатра
- 15:37 Добро пожаловать в Мир! Первые минуты рождения младенца в фоторяде «Арменпресс»
- 14:50 В Канаде в ДТП с автобусом хоккеистов погибли 14 человек
- 14:37 Новый клип Энрике Иглесиаса за день набрал почти 1 млн просмотров на YouTube
- 14:27 Делегация Арцаха приняла участие в мероприятии, посвященном 25-летию филиала фонда "Айастан" во Франции
- 14:01 Арташес Гегамян: Размышления о путях достижения общенациональных целей на основе инклюзивного развития
- 13:37 На борту самолета рейса Санкт-Петербург-Ереван умер пассажир
- 13:14 Азербайджанская сторона нарушила режим прекращения огня на линии соприкосновения около 300 раз
- 13:09 Председатель Национального собрания Арцаха встретился с группой журналистов из Франции
- 13:04 Вследствие ДТП на трассе Ереван-Иджеван есть жертва и один раненый
- 12:55 В Афганистане из-за атаки талибов погибли два солдата
- 12:45 У берегов Папуа-Новой Гвинеи произошло сильное землетрясение
- 12:42 Отменить «ликвид»: готовы ли ВУЗы работать по новой системе? Разъясняют проректоры
- 12:34 На улице Туманяна мужчина открыл стрельбу из пистолета в направлении девушек: новые детали
- 12:10 В Армении в ближайшие дни осадков не ожидается
- 11:37 В Лори осуществляются программы, способствующие развитию туризма
- 11:36 Председатель НС Армении поздравил женщин с Днем материнства и красоты
- 11:33 Никаких сделок с криптовалютой не последует, пока вопрос в Армении не урегулирован: разъяснение новосозданного майнинг-центра
- 11:29 Армения решительна в вопросе преодоления СПИД/ВИЧ и туберкулеза
- 10:57 Новоизбранный мэр Глендейла армянского происхождения назвал приоритеты своего правления
- 10:51 Замминистра транспорта, связи и информационных технологий Армении встретилась с представителями ряда армянских компаний ИТ-отрасли
- 10:34 CNN: American Airlines заключила сделку с Boeing на поставку 47 самолетов
- 10:31 Мэр Еревана поздравил женщин с Днем материнства и красоты
- 10:01 Европейские индексы - 06-04-18
- 10:00 Американские индексы снизились - 06-04-18
- 09:58 Цены на цветные металлы - 06-04-18
11:43, 01.04.2018
Просмотрели 2722 раз Армянская община Лондона вновь сплотилась вокруг посольства Армении – армяне митингом ответили азербайджано-турецкой общине
16:10, 31.03.2018
Просмотрели 1521 раз Выступление Симфонического оркестра Армении в Гамбурге прошло на бис
17:36, 31.03.2018
Просмотрели 1352 раз Римма Варжапетян: Обвинение армян в антисемитизме – это откровенная провокация
15:38, 31.03.2018
Просмотрели 1352 раз HREESH, BEEB и S1 как ужас противника – новые БПЛА от армянской компании
21:14, 03.04.2018
Просмотрели 988 раз В Лос-Анджелесе пройдет Марш справедливости, посвященный 103-й годовщине Геноцида армян