Говорящее  свидетельство истории: в  Музее  истории Армении хранится Кубок – символ славной победы «Арарата-73»

В Музее истории Армении хранится золотой Кубок – символ славной победы «Арарата-73», переданный музею Госкомспорта Армении в 1974г. Он изготовлен из золота 5830-й пробы и установлен на деревянной подставке

В беседе с Арменпресс ст. научный сотрудник отдела археологии Джульетта Карапетян сказала, что клубу его подарили бейрутцы. «На кубке изображены двое футболистов с мячом на фоне Арарата и надпись «От благодарной диаспоры родине и обладателю Кубка «Арарату». Инициатор – газета «Арарат», Ливан-1973», - сказала Джульетта Карапетян.

В музее хранится также мяч – «участник» той победы. На мяче автографы игроков и тренеров.

Путь «Арарата» к «футбольному олимпу» начался в 1935г. во главе с Врамшапухом Мерангуляном. При учреждении команда называлась ереванским «Спартаком», а в 1938г. – «Динамо». Название «Арарат» она получила в 1963г.

Звездный час команды начался в 1971г., когда она стала серебряным призером первенства СССР. С этого, как говорили русские, начался «бум армянского футбола». За исключительную игру команда удостоилась 4 призов: «Агрессивный гость», им.Григория Федотова, «За крупный счет» и соотношение забитых и пропущенных мячей. 8 ленов команды числились в списке «33 лучших» первенства СССР.

В составе «Арарата» играли высококлассные футболисты. В победу-1973 неоценимый вклад внесли Аркадий Андриасян, Левон Иштоян, Ованес Заназанян, Эдуард Маркаров, Алеша Абрамян и другие звезды армянского футбола.