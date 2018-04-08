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Говорящее  свидетельство истории: в  Музее  истории Армении хранится Кубок – символ славной победы «Арарата-73»


В   Музее  истории Армении хранится золотой Кубок – символ славной победы «Арарата-73», переданный музею Госкомспорта Армении в  1974г. Он изготовлен из золота  5830-й пробы и установлен на деревянной  подставке

В беседе с Арменпресс ст. научный сотрудник отдела  археологии Джульетта  Карапетян сказала, что  клубу  его подарили бейрутцы. «На кубке изображены двое футболистов  с  мячом на фоне  Арарата и надпись «От благодарной диаспоры родине  и обладателю Кубка «Арарату». Инициатор – газета «Арарат», Ливан-1973», - сказала Джульетта  Карапетян.  

В музее хранится также мяч – «участник» той  победы. На мяче автографы игроков  и тренеров.

Путь «Арарата» к  «футбольному олимпу»  начался в 1935г. во главе с Врамшапухом Мерангуляном. При учреждении команда называлась ереванским «Спартаком», а в 1938г. – «Динамо». Название «Арарат» она получила в 1963г.

Звездный час команды начался в 1971г., когда она стала серебряным призером первенства СССР. С этого, как  говорили русские, начался «бум армянского футбола». За исключительную игру  команда удостоилась 4  призов: «Агрессивный гость», им.Григория Федотова, «За крупный счет» и соотношение  забитых и пропущенных мячей. 8 ленов  команды числились в  списке «33 лучших» первенства СССР.  

В  составе «Арарата» играли высококлассные футболисты. В победу-1973 неоценимый вклад внесли  Аркадий  Андриасян, Левон Иштоян, Ованес Заназанян, Эдуард Маркаров, Алеша Абрамян и другие  звезды  армянского футбола.




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