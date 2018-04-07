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В Иджеване в результате взрыва пострадал молодой человек: его состояние оценивается как тяжелое


26-летний молодой человек из Иджевана 6 апреля получил ранения в результате взрыва неизвестного вещества. Как сообщает Арменпресс, полиция получила вызов из местной больницы в 16:30.

«Человек был госпитализирован с травматическими ампутационными ранами нескольких пальцев, переломами костей, множественными травмами в области живота и лица. Пострадавшим является 26-летний житель села Айгеовит Айк Симонян», - сказал представитель медицинского центра Иджевана.

В больницу прибыла оперативная группа. Правоохранительные органы выяснили, что человек обнаружил неизвестный предмет во время земледелия в своем саду и на следующий день, 6 апреля, попытался разобрать его, в результате чего оно внезапно взорвалось.

Молодой человек был доставлен в Ереванскую больницу для дальнейшего лечения. Медики сказали, что он в тяжелом состоянии.

Полиция Иджевана расследует инцидент.




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