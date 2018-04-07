Молодежный жилищный комплекс «Возрождение» будет беспрецедентным массовым социальным проектом в истории Армении

Молодежный жилищный комплекс «Возрождение», который будет построен в районе, прилегающем к улице Монте Мелконян в Ереване, может стать общественным жилищным проектом с беспрецедентным массовым социальным значением в истории независимой Армении.

Как сообщает Арменпресс, президенту Армении Сержу Саргсяну 7 апреля представили проект жилищного комплекса, который будет включать 1080 квартир.

Заместитель министра спорта и по вопросам молодежи Армении, председатель НПО «Выпускники ЕГУ» Арсен Карамян сообщил журналистам, что этот проект является одним из компонентов плана действий демографической безопасности до 2040 года.

«В районе, прилегающем к улице имени национального героя, недалеко от Цицернакаберда, будет построен жилищный комплекс, в котором будут жить молодые семьи, где будут слышны крики младенцев. Вот что такое Возрождение», - сказал Карамян.

Замминистра говорит, что этот проект станет важным событием для такой маленькой страны, как Армения.

«Строительство такого масштаба в Ереване даже не было проведено в советские времена», - сказал он.

Строительство начнется в мае 2018 года и, как ожидается, будет завершено в сентябре 2021 года.

Общая площадь составляет 6,57 га. Цена на один квадратный метр квартир будут варьироваться от 560$ до 616$ - в зависимости от частичной или полной комплектации.

Будут построены шесть 14-этажных двухподъездных и четыре 14-этажных одноподъездных жилых домов.

Также будет построен 23-этажный комплекс «Возрождение» с кинотеатром, торговые помещения на 8 этажах. Остальные этажи будут использоваться для квартир.

Комплекс будет включать в себя подземные автостоянки, детскую площадку, спортивный центр, детский сад и зону отдыха.

Ожидаемый объем кредитного портфеля для бенефициаров проектов составляет 20 млрд. драмов. Предпочитаемые условия кредита - до 20% предоплаты, срок погашения до 20 лет, процентная ставка до 8%, валюта - AMD.

Общая стоимость проекта составляет около 52 млрд. драмов (около 110 млн долларов).

Во время строительства ожидается создание 1250 рабочих мест.