Ара Баблоян присутствовал на открытии мемориальной доски памяти Заслуженного педиатра

7 апреля Председатель НС Армении Ара Баблоян присутствовал на торжественной церемонии открытия мемориальной доски, увековечивающей память Заслуженного врача-педиатра Армянской ССР И.Давтян и ее мужа, Заслуженного строителя Армянской ССР В.Хачикяна. Об этом «Арменпресс» сообщили в управлении по информации и связям с общественностью НС Армении.

Приветствуя собравшихся, спикер парламента охарактеризовал роль И.Давтян в области педиатрии. “Всю свою жизнь она посвятила здоровью детей. Известный врач вместе с коллегами смогла снизить детскую смертность, уровень которой в те годы был довольно высок”, - отметил А.Баблоян. По его словам, врачи и сегодня продолжают начатое ею дело.

Коллеги В.Хачикяна высоко оценили вклад заслуженного строителя в сферу. Дочь известных супругов, А.Хачикян, поблагодарила за проявленную инициативу.

Честь открытия мемориальной доски была предоставлена их внуку – Э.Вардапетяну.

В мероприятии участвовали депутаты НС, министр обороны РА В.Саркисян, заместитель мэра Еревана Д.Оганян, медработники, строители, другие официальные лица.