Добро пожаловать в Мир! Первые минуты рождения младенца в фоторяде «Арменпресс»

В Армении в январе-феврале в 2018 году на свет появилось 5397 младенцев. Об этом «Арменпресс» сообщили в управлении по информации и связям с общественностью Министерства здравоохранения Армении.

По их данным в январе родились 2909 детей, в феврале - 2488.

Больше всего детей родились в Ереване в МЦ «Эребуни» - 628, меньше всего - в МЦ «Св.Богоматери», 44 .

В областях больше всего детей родились в Шираке – 433. Меньше всего – в Вайоц дзоре, где родились 53 младенца, причем, в Джермуке за эти 2 месяца родился всего оди ребенок.

Камера «Арменпресс» запечатлела первые минуты рождения младенца.

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