Находящаяся с рабочим визитом во Франции делегация во главе с председателем Национального собрания Ашотом Гуляном 6-го апреля вечером в Париже приняла участие в мероприятии, посвященном 25-летию филиала Всеармянского фонда "Айастан" во Франции. Об этом «Арменпресс» сообщили в управлении по информации и связям с общественностью Национального собрания Республики Арцах.

В начале мероприятия был представлен обзорный фильм, посвященный деятельности фонда и его местного филиала, а затем руководитель местной структуры фонда Петрос Терзян рассказал о проделанной работе. Участники мероприятия задали вопросы касательно деятельности за минувшие годы и дальнейших планов.

Выступив с приветственным словом, руководитель парламента Арцаха отметил, что сегодняшнюю Армению и Арцах трудно было бы представить без содействия всего армянства и институциональной системы этого содействия в лице Всеармянского фонда "Айастан". Ашот Гулян высоко оценил работу действующего во Франции филиала фонда, подчеркнул важность многочисленных программ, реализованных в Арцахе, и призвал продолжить с той же последовательностью содействовать Арцаху и Матери-Армении, уделяя еще большее внимание программам в образовательной сфере.

В мероприятии приняли участие руководитель парламентской фракции "Родина" Артур Товмасян, мэр города Мартуни Мгер Хачатрян, постоянный представитель Республики Арцах во Франции Ованнес Геворкян и посланник Республики Армения Левон Амирджанян.

Этим завершился рабочий визит возглавляемой председателем НС делегации во Францию.