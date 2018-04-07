Арташес Гегамян: Размышления о путях достижения общенациональных целей на основе инклюзивного развития

4 апреля 2018 года у Президента Республики Армения Сержа Азатовича Саргсяна состоялось совещание, на котором обсуждался переработанный и дополненный вариант проекта «Стратегия развития Армении 2030» (далее Стратегия). Широкое обсуждение Стратегии еще впереди, но уже сегодня, на мой взгляд, очень важно осмыслить отдельные принципиальные вопросы и положения, озвученные в ходе состоявшегося обсуждения. Здесь, в первую очередь, хотелось бы обратить внимание на качественно новый подход Сержа Саргсяна в определении путей достижения перспективных целей развития Армении. «В частности, хочу подчеркнуть необходимость устойчивого и высокого инклюзивного экономического роста, который должен быть ощутимым для каждого гражданина Армении, а также для достижения наших общенациональных целей», – сказал Президент С.Саргсян. То, что глава государства достижение общенациональных целей связывает с инклюзивным экономическим ростом, вселяет уверенность в их реализуемости. Поэтому несколько подробнее остановимся на вопросе, а что же понимать под инклюзивным экономическим развитием.

Так, в отчете Всемирного экономического форума (далее WEF), который состоялся 23-25 января т.г. в Давосе эксперты задались вопросом: насколько объективно определять «здоровье экономики» лишь по показателю роста валового внутреннего продукта (далее ВВП), который скрывает на самом деле имеющиеся острые проблемы, в том числе и неравенство. В отчете WEF недвусмысленно говорится, что ВВП – недостаточный показатель экономических достижений. «Десятилетия предпочтения простого экономического роста перед социальным равенством в качестве меры оценки привели к самым исторически высоким уровням неравенства в доходах», – говорится в отчете WEF. В этой связи был предложен ряд новых индикаторов наиболее объективно характеризующих экономическое положение, включая так называемый инклюзивный индекс развития (Inclusive development index, IDI). Этот подход WEF, на мой взгляд, объективно востребован и для нас, то есть назрело необходимость пересмотра подходов при оценке экономического развития, так как использование ВВП в качестве основного экономического показателя отражает лишь текущее производство товаров и услуг, а не степень, в которой экономика способствует более широкому социально-экономическому прогрессу. Эти вопросы были предметом рассмотрения в моих предыдущих публикациях. Так, в статьях «Арташес Гегамян: Поиск мудрости, через примирение противоположностей, и баланс – критерии процветания Армении» и «Арташес Гегамян: Назрела необходимость экономического анализа с учетом долговых заимствований», опубликованных Государственным информационным агентством «Арменпресс», уже приходилось писать о необходимости осмысления того, а каковы же реальные факторы, определяющие реальный рост благосостояния населения Республики Армения. Эти вопросы приобретают для нашей страны особую остроту, хотя бы по той причине, что в условиях высоких показателей социально-экономического развития (имеется ввиду рост ВВП) РА в 2017 г., а также в январе-феврале 2018 г. (по данным Национальной статистической службы РА показатель экономической активности в январе-декабре 2017 г. в сравнении с тем же периодом 2016 г. составил 107,2%, а в январе-феврале 2018 г. в сравнении с тем же периодом 2017 г., соответственно, 108,6%), тем не менее немалая часть населения Армении не ощущает существенных положительных изменений в своей каждодневной жизни. И это при том, что был отмечен значительный рост в промышленности, в торговле и сфере услуг. Повторюсь, при весомых показателях роста ВВП в РА все еще сохраняется высокий уровень бедности. По данным Национальной статистической службы РА (далее НСС РА) в 2016 году по сравнению с 2015 годом уровень бедности в Армении снизился лишь на 0,4% и составил 29,4%. Здесь можно было бы вспомнить и другое. Так, в Юбилейном докладе «Римского клуба» «Come On! Капитализм, близорукость, население и разрушение планеты», представленном в ноябре 2017 г., его авторы также ставили под сомнение универсальность показателя ВВП в качестве главного макроэкономического показателя, характеризующего уровень социально-экономического развития стран. А известная консалтинговая компания Award Group, предоставляющая консультационные услуги по многим бизнес-вопросам, как-то: инвестирование, открытие бизнеса и его стратегическое развитие, менеджмент и финансовое управление, информационные технологии – вполне закономерно рекомендует увязывать показатели роста ВВП с данными о внешних заимствованиях в экономике данного государства. А далее, лишь на основе этого анализа приходит к выводу: ВВП, рассчитанный по общепринятой методике, не отражает реальное положение дел в экономике, при этом оставляет без ответа вопрос о том, а какая часть этого роста стала возможной благодаря новым заимствованиям. И думается, что и это также вполне оправданный подход.

Так вот, вновь обращаясь к WEF, в ходе которого была представлена альтернативная система оценки экономического развития стран мира на основе ряда показателей, известных, повторюсь, как индекс инклюзивного развития (Inclusive Development Index, IDI), отметим, что IDI учитывает не только показатель ВВП, но еще 11 параметров, которые, по мнению авторов этого подхода, наиболее полно отражают реальное положение дел в экономике той или иной страны. Эти 12 показателей (параметров) IDI разделены на три группы.

Первая группа параметров объединена под заголовком «Рост и развитие» и включает в себя четыре показателя, а именно: 1) ВВП на душу населения (доллары США в величинах 2010 года); 2) производительность труда – ВВП на одного работника (доллары США); 3) ожидаемая средняя продолжительность здоровой жизни (годы); 4) занятость населения трудоспособного возраста (указывается в процентах).

Во второй группе параметров, озаглавленной «Инклюзивность», отмечены: 1) коэффициент расслоения (распределенности) доходов в обществе (0–полное равенство, 100–полное неравенство); 2) уровень бедности; 3) коэффициент расслоения общества по распределению богатства (0–полное равенство, 100–полное неравенство); 4) медианный доход (показатель, основанный на покупательной способности, это уровень дохода, делящий совокупность населения на две равные части: половина населения имеет среднедушевой доход ниже медианного, другая половина – доход выше медианного).

В третьей, заключительной, группе характеристик под общим названием «Преемственность поколений и устойчивость развития» представлены: 1) скорректированные чистые сбережения населения (рассчитываются по схеме: запасы природных богатств плюс расходы на образование и минус потребление ресурсов, истощение запасов энергии, ущерб от выбросов, указываются в процентах от валового национального продукта); 2) парниковый эффект ВВП (показатель выброса CO₂ за каждый доллар валового внутреннего продукта, который производит экономика страны); 3) размер государственного долга (в процентах от ВВП); 4) демографическая нагрузка (соотношение граждан-иждевенцев в возрасте от 0 до 15 и старше 64 лет на общее количество трудоспособного населения).

Из всех вышеприведенных 12 показателей сначала складываются 3 групповые характеристики, а уже после их сложения получается итоговый показатель как среднее арифметическое. Я столь подробно остановился на показателях индекса инклюзивного развития вполне осознанно, так как, если анализировать экономическое положение Армении в их свете, то следует отметить, что в соответствии с индексом инклюзивного развития, отдельные экономические показатели, которые сегодня характеризируются органами исполнительной власти РА в качестве факторов экономического роста, приобретают несколько иное, скорее отрицательное, чем положительное значение. Именно этим обстоятельством и обусловлена необходимость осуществить переход на инклюзивное экономическое развитие, что было положено в сердцевину задач, поставленных Сержем Азатовичем Саргсяном в своем выступлении при обсуждении Стратегии – 2030. «Мы договорились, что до 2030 года будем прилагать усилия для развития человеческого капитала, то есть мы должны значительно увеличить выделяемые на образование и здравоохранение суммы. Мы взяли на себя обязательство, и должны включить в программу (имеется в виду Стратегию – А.Г.) создание до 2030 года нескольких сотен тысяч рабочих мест, которые обеспечат высокие заработные платы. В программу, в особенности, должен быть включен вопрос сокращения безработицы среди молодежи: если не сказать, что она будет доведена до нуля, то во всяком случае – значительно сокращена... Мы должны достигнуть существенного снижения бедности», – сказал в своем выступлении С.Саргсян.

Несколько подробнее остановимся на отдельных из факторов IDI. Правительство, руководимое премьер-министром Кареном Карапетяном, обещало в 2017 году привлечь до 850 млн. долларов инвестиций. Заметим, что какие-то из методик расчета включают в графу «инвестиции» среди прочего и целевые зарубежные кредиты, часть которых идет на инвестиции в основной капитал, а также капитальные вло­жения (новые дороги, системы орошения и др.), кредитные программы для бизнеса (то есть направляемые на пополнение активов банков). В свою очередь государство вкладывает денежные средства в развитие человеческого капитала. И это понятно. Вместе с этим следует отметить, что, к сожалению, все еще не налажена система определения эффективности инвестиций в основной капитал и в реализацию инфраструктурных проектов. Чтобы не быть голословным, приведем некоторые данные за 2007-2017 гг., опубликованные Межгосударственным статистическим комитетом СНГ.

Таблица I

Валовый внутренний продукт млрд драмов Инвестиции в основной ка­питал (за счёт всех источ­ников финансирования) млрд драмов Январь-декабрь 2007 671,0 3149,3 2008 858,7 3568,2 2009 579,7 3141,7 2010 588,8 3460,2 2011 504,8 3777,9 2012 479,4 4000,7/426 2013 453,4 4276,2/455 2014 463,9 4828,6 2015 481,5 5043,6 2016 410,6 5079,9 2017 415,9 5580,1

Приведем также и динамику показателей Государственного долга Республики Армения (внутреннего и внешнего), опубликованную в сборниках Национальной статистической службы РА «Социально-экономическое положение Республики Армения в январе-декабре 2014, 2015, 2016, 2017 гг.».

Таблица II

Государственный долг РА (внутренний и внешний)

млн.драмов

31.12.2014 31.12.2015 31.12.2016 31.12.2017 Государственный долг РА 2109590,8 2453111,5 2872075,6 3279585,9 в том числе: Внешний долг 1797860,5 2084748,1 2325616,0 2660083,6 в том числе: долг Прави­тельства РА 1588895,8 1854320,3 2081388,6 2368877,3 Долг ЦБ РА 208964,7 230427,8 244227,4 291206,3 Внутренний долг РА 311730,3 368363,3 550001,4 619502,4 Курс 1 доллара США в сред­нем за январь-декабрь 431,32 477,92 480,49 482,72

Из Таблицы I следует, что ВВП за январь-декабрь 2017 г. в сравнении с тем же периодом 2016 г. вырос на 500,2 млрд драмов. В то же время из Таблицы II следует, что при этом Государственный долг РА за этот же период вырос на 407 млрд 510 млн. драмов. Далее, если в 2016 году соотношение государственного долга к ВВП составляло 56,53%, то в 2017 г. – соответственно 58,77%. Отметим также, что в соответствии с Таблицей I инвестиции в основной капитал за 2016 и 2017 годы были самыми низкими за последние 10 лет. Таким образом, если оценивать деятельность исполнительной власти с учетом хотя бы этих показателей, содержащихся в IDI, то показатели роста ВВП и инвестиций в основной капитал, имевшее место в 2017 году, мягко выражаясь, вызывают не восторг, а глубокое уныние. Можно было бы и дальше проанализировать и другие отдельные показатели IDI на примере экономики Армении с тем, чтобы со всей убедительностью подтвердить актуальность задачи, поставленной Президентом Армении Сержем Саргсяном о безальтернативности достижения общенациональных целей на основе именно инклюзивного экономического развития.

В заключение хотелось бы поблагодарить Президента Армении Сержа Азатовича Саргсяна за значительный вклад в оздоровление внутриполитической обстановки в Армении, за продуманную и глубоко взвешенную внешнюю политику нашей страны, за ощутимый рост международного авторитета Республики Армения, за принуждение Азербайджана к миру и многое, многое другое, чего он добился за прошедшие 10 лет в должности Президента Республики Армения. А главное пожелать Сержу Азатовичу дальнейшего прямого руководства Арменией для гарантированного достижения реализации озвученных им же общенациональных целей на основе инклюзивного экономического развития.

P.S. Увлекшись написанием этой статьи, я чуть было не допустил непростительную ошибку, а именно: впрямую не увязал, на мой взгляд, ее актуальность с главной темой сегодняшнего дня – Праздником материнства и красоты. Поэтому, пользуясь представленной возможностью, от всего сердца поздравляю дорогих женщин с этим светлым праздником. При этом выражаю абсолютную готовность приложить все свои знания, энергию и опыт в дело защиты и процветания Армении, свято помня непреходящую истину, о которой справедливо отметил Президент РА С.А.Саргсян по случаю Праздника в своем поздравительном послании от 7 апреля 2018 года: «Еще начиная с Аварайра, армянские сыны шли на бой защищать наши величайшие ценности – семью, Отечество, веру. На протяжении столетий в наших боевых кличах звучала одна и та же формула: защитить матерей, сестер, невест – означает защитить Отечество и веру».

Арташес Гегамян,

депутат Национального Собрания от Республиканской партии Армении,

сопредседатель Межпарламентской комиссии по сотрудничеству

Национального Собрания Республики Армения и

Федерального Собрания Российской Федерации,

руководитель делегации Национального Собрания РА в

Парламентской Ассамблее Православия,

председатель партии «Национальное Единение».

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На фото: Президент Республики Армения Серж Азатович Саргсян, Чрезвычайный и Полномочный посол Республики Армения в Российской Федерации Вардан Тоганян, Начальник Управления по связям с общественностью и средствам информации аппарата Президента РА Мери Арутюнян, помощник Президента РА Варужан Нерсесян, начальник Управления Внешних связей аппарата Президента РА Цовинар Амбарцумян, депутат Национального Собрания РА Арташес Гегамян. Ереван, 2 ноября, 2017 г.