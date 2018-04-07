На борту самолета рейса Санкт-Петербург-Ереван умер пассажир

На борту самолета, летевшего рейсом Санкт-Петербург-Ереван, умер пассажир. Об этом в беседе с «Арменпресс» сказала пресс-секретарь Главного управления гражданской авиации Армении Сатеник Ованнисян.

По ее словам, самолет совершил посадку в а/п «Звартноц» 7-го апреля в 10:45.

«Гражданин России армянского происхождения скончался от остановки сердца при посадке самолета рейса Санкт-Петербург-Ереван. Экипаж, а также находящийся в салоне самолета врач пытались оказать ему помощь, но безуспешно», - сказал пресс-секретарь Главного управления гражданской авиации Армении Сатеник Ованнисян.