Председатель Национального собрания Арцаха встретился с группой журналистов из Франции

В рамках рабочего визита во Францию председатель Национального собрания Республики Арцах Ашот Гулян 6-го апреля встретился с группой журналистов из Франции. Об этом «Арменпресс» сообщили в управлении по информации и связям с общественностью Национального собрания Республики Арцах.

Руководитель парламента представил журналистам ситуацию в регионе Южного Кавказа в контексте вопросов безопасности, возникших вследствие азербайджано-карабахского конфликта. Председатель Национального собрания сообщил французским журналистам сведения, касающиеся внешних связей, а также децентрализованного сотрудничества между Арцахом и Францией.

Затем Ашот Гулян ответил на вопросы журналистов относительно перспектив решения конфликта в рамках сопредседательства Минской группы ОБСЕ, экономики Арцаха, настроенности молодежи, а также связей между Республикой Арцах и Республикой Армения.