Вследствие ДТП на трассе Ереван-Иджеван есть жертва и один раненый

На первом километре трассе Ереван-Иджеван произошло ДТП: водитель погиб, пассажир получил травмы и был госпитализирован.

Об этом «Арменпресс» сообщили в управлении по информации и связям с общественностью МЧС Армении.

«6-го апреля, в 20:46, был получен сигнал о том, что на трассе Ереван-Иджеван около города Севан произошло ДТП: требуется помощь спасателей. На место выехал боевой расчет»,- сказано в сообщении.

Выяснилось, что а/м марки «BMW», г/н 47 RV 047, выехал с полосы движения и налетел на камни у обочины.

Водитель и пассажир были доставлены в больницу, где водитель скончался, а состояние пассажира врачи оценили как удовлетворительное.