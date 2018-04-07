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Вследствие ДТП на трассе Ереван-Иджеван есть жертва и один раненый


На первом километре трассе Ереван-Иджеван произошло ДТП: водитель погиб, пассажир получил травмы и был госпитализирован.

Об этом «Арменпресс»  сообщили в управлении по информации и связям с общественностью МЧС Армении.

«6-го апреля, в 20:46, был получен сигнал о том, что на трассе Ереван-Иджеван около города Севан произошло ДТП: требуется помощь спасателей. На место выехал боевой расчет»,- сказано в сообщении.

Выяснилось, что а/м марки «BMW», г/н 47 RV 047, выехал с полосы движения и налетел на камни у обочины.

Водитель и пассажир были доставлены в больницу, где водитель скончался, а состояние пассажира врачи оценили как удовлетворительное.


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