У берегов Папуа-Новой Гвинеи произошло сильное землетрясение

Землетрясение магнитудой 6,2 произошло у берегов Папуа-Новой Гвинеи. Как сообщает Арменпресс, об этом передает Европейский средиземноморский сейсмологический центр (EMSC).



Подземные толчки были зафиксированы в 5.48 по времени UTC (8.48 мск) в 93 километрах к юго-западу от города Поргера и в 132 километрах к западу от города Менди. Очаг подземных толчков залегал на глубине 8 километров.

О пострадавших и разрушениях не сообщается. Угроза возникновения цунами не объявлялась.