Время в Ереване: 11:07:36,   7 Апрель

На улице Туманяна мужчина открыл стрельбу из пистолета в направлении девушек: новые детали


Полиция Армении сообщает новые детали по инциденты стрельбы из пистолета в направлении девушек, которую некий мужчина открыл на улице Туманяна 2-го апреля.

Как сообщили «Арменпресс» в управлении по информации и связям с общественностью полиции Армении, проходя по улице Туманяна, некий мужчина задел плечом группу девушек. Они начали упрекать его в преднамеренности этого поступка, в ответ на что он достал пневматический пистолет и начал стрелять в направлении девушек. Стрельба причинила им легкие и средней тяжести телесные повреждения.

Девушки подошли к сотрудникам ППС и ДП, которые подвергли приводу указанного мужчины.

Выяснилось, что им оказался житель Авана, 24-летний Владимир Погосян. У него был обнаружен пневматический пистолет марки  «Beretta».

По предварительным данным, Погосян уличен в явном пренебрежении и преднамеренном нарушении общественного порядка.

Назначены экспертизы, готовятся материалы.


Последние новости

Все новости    

  Завтра





Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]
Яндекс.Метрика
Страница конфигурации