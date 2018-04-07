На улице Туманяна мужчина открыл стрельбу из пистолета в направлении девушек: новые детали

Полиция Армении сообщает новые детали по инциденты стрельбы из пистолета в направлении девушек, которую некий мужчина открыл на улице Туманяна 2-го апреля.

Как сообщили «Арменпресс» в управлении по информации и связям с общественностью полиции Армении, проходя по улице Туманяна, некий мужчина задел плечом группу девушек. Они начали упрекать его в преднамеренности этого поступка, в ответ на что он достал пневматический пистолет и начал стрелять в направлении девушек. Стрельба причинила им легкие и средней тяжести телесные повреждения.

Девушки подошли к сотрудникам ППС и ДП, которые подвергли приводу указанного мужчины.

Выяснилось, что им оказался житель Авана, 24-летний Владимир Погосян. У него был обнаружен пневматический пистолет марки «Beretta».

По предварительным данным, Погосян уличен в явном пренебрежении и преднамеренном нарушении общественного порядка.

Назначены экспертизы, готовятся материалы.