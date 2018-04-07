Отменить «ликвид»: готовы ли ВУЗы работать по новой системе? Разъясняют проректоры

Предлагаемый МОН Армении новый проект, по которому предлагается отменить ликвидационные переэкзаменовки, руководствуясь кредитной системой балов, набираемых за год, воспринят ВУЗами неоднозначно.

По мнению руководства ВУЗов, хотя эта система работает во многих странах, переход к ней в Армении будет нелегок.

«Арменпресс» побеседовал по данной теме с проректорами некоторых ВУЗов, а также по ряду других нововведений в систему высшего образования Армении.

Проректор по учебной части ЕГУ Александр Григорян отметил, что отмена ликвидационных переэкзаменовок – знакомая модель, однако переход к ней будет нелегок, поскольку ВУЗам надо будет подготовиться. «Нужна будет серьезная работа, думаю, что ЕГУ будет готов к новому проекту»,- сказал он.

На вопрос, направлен ли проект на пользу студентам, Григорян сказал, что безусловно, особенно, поскольку студенты сами будут выбирать свою индивидуальную программу.

По поводу сокращения обращений в ВУЗы по случайным специальностям, Григорян сказал, что в этом году ожидается прием заявлений в 2 этапа. На первом этапе абитуриент выберет единственную специальность – в ограниченном числе ВУЗов, до начала ЕГЭ. На втором этапе предоставится более широкая возможность выбора по специальностям и ВУЗам.

На вопрос, стремятся ли данные проекты к европеизации системы ВУЗов, Григорян ответил положительно. По его словам, в Американском университете прием абитуриентов осуществляется круглогодично.

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