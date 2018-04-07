Время в Ереване: 11:07:36,   7 Апрель

В Армении в ближайшие дни осадков не ожидается


На территории Армении днем 7-го, с 8-10, ночью 11-го апреля ожидается погода без осадков. Во второй половине 11-го, 12-го в большинстве регионов ожидается дождь с грозой. Ветер юго-западный с порывами до 3-8 м/с. Об этом «Арменпресс»  сообщили в управлении по информации и связям с общественностью гидрометцентра МЧС Армении. Температура воздуха существенно не изменится.

В городе Ереван днем 7-го, с 8-10, ночью 11-го апреля ожидается погода без осадков. Во второй половине 11-го, 12-го ожидается дождь с грозой.


Последние новости

Все новости    

  Завтра





Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]
Яндекс.Метрика
Страница конфигурации