В Лори осуществляются программы, способствующие развитию туризма. Об этом в беседе с «Арменпресс» сказал губернатор Лори Артур Налбандян.

«В Лори имеются серьезные стратегические программы, способствующие развитию туризма. В ближайшие годы мы пожнем плоды этих программ. По некоторым из них уже наметились успехи: есть рост числа туристов на 17% - по сравнению с предыдущими тремя годами. Мы осуществляем программы не только с органами местного самоуправления, но и с международными организациями. Областная администрация также занимается этим. Все пункты охвачены в планах развития на 2017-2025 годы, туризм считается одной из важных отраслей экономики области»,- сказал губернатор Лори Артур Налбандян.

По его словам, Областная администрация Лори сотрудничает с Марселем, и в Туманяне и Степанаване уже открылись тур-агентства.

Как сказал губернатор Лори Артур Налбандян, намечены тропы для пеших туристов – из Степанавана в Дсех, к дому-музею Ованеса Туманяна.

Говоря о дорогах в Лори, губернатор Лори Артур Налбандян сказал, что отрезок трассы Одзун-Степанаван завершен в прошлом году, что также будет способствовать развитию туризма.

«В данный момент работа идет на трассе Ванадзор-Алаверди-Баграташен, что также будет способствовать развитию туризма – и не только»,- сказал Налбандян. По его словам, это поможет и росту грузоперевозок и росту экономики.

Лилит Демурян