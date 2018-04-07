Никаких сделок с криптовалютой не последует, пока вопрос в Армении не урегулирован: разъяснение новосозданного майнинг-центра
Новосозданный в Армении майнинг-центр будет располагаться рядом с Раздан-ГРЭС. Параллельно будет создан технологический кластер, где будут располагаться старт-апы, оказывающие им услуги компании, акселераторы, образовательно-научная программа «Армянский блок-чейн-конгресс» и пр. На вопросы «Арменпресс» по теме ответила ответственная по связям с общественностью программы «Армянский блок-чейн-конгресс» и ECOS Ирина Голованова.
- Хотелось бы узнать, где будет располагаться майнинг-центр?
- Майнинг-центр будет располагаться рядом с Раздан-ГРЭС. Здесь будут располагаться майнинг-ферма и различные службы, связанные с техническими решениями. Второй блок будет представлять собой 4-5-этажное здание, где будут располагаться все компании, в том числе, и наша, а также организаторы СЭЗ, исследовательские лаборатории (R&D), акселератор и пр.
- Как мы узнали ранее, майнинг-ферма будет основана в СЭЗ. Какие льготы она получит?
- Оборудование будет освобождено от уплаты НДС, в то же время, компания должна будет соответствовать целям СЭЗ. Например, льготы получит компания, которая занимается дополнительными блоками, компании же майнинга льгот не получат.
- Кто является инвесторами? О каком объеме инвестиций идет речь?
- На данный момент список инвесторов не подлежит публикации. Государство предоставляет нефинансовую помощь. Идея создания СЭЗ была одобрена правительством Армении, прямые инвестиции со стороны частного бизнеса составят 30 млн долларов ежегодно.
- ECOS-M подписал договор с Раздан-ГРЭС о поставках энергии. Как это осуществляется технически?
- Технически – создана линия связи с Раздан-ГРЭС на получение 50 мегаватт электроэнергии. Есть потенциал для увеличения этого объема до 200 мегаватт.
- Отрасль криптовалют в Армении пока не урегулирована, как будет работать в этих условиях новая компания? Есть ли в этом вопросе международная практика?
- Цель созданной СЭЗ – привлечение старт-апов из различных стран, будет задействован идентификационный центр для обеспечения соответствия международным требованиям. Никаких сделок с криптовалютой не последует, пока вопрос в Армении не урегулирован.
Интервью - Ани Назарян«Арменпресс» представит точки зрения официальных лиц по этому вопросу.