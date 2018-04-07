В ходе состоявшейся 6-го апреля встречи министра здравоохранения Армении Левона Алтуняна с руководителем Роспотребнадзора Анной Поповой были обсуждены вопросы осуществления совместных программ. В частности, речь шла о борьбе с СПИД/ВИЧ и другими опасными инфекциями, подаренных Армении подвижных диагностических лабораториях и пр. Об этом «Арменпресс» сообщили в управлении по информации и связям с общественностью Министерства здравоохранения Армении.

Анна Попова предложила подписать меморандум о расширении сотрудничества, с чем министр здравоохранения Армении Левон Алтунян согласился, сказав, что это позволит развернуть более тесное и скоординированное сотрудничество.

По его словам, сотрудничество с Роспотребнадзором позволяет активнее бороться с опасными инфекциями, угрожающими всему человечеству.

Анна Попова пригласила представителей Министерства здравоохранения Армении принять участие в предстоящей с 18 по 20 апреля в Москве 6-й международной конференции СПИД/ВИЧ – для обмена опытом.

Министр здравоохранения Армении Левон Алтунян поблагодарил ее, заявив, что Армения решительна в вопросе преодоления СПИД/ВИЧ и туберкулеза, и в стране ведется работа под эгидой ВОЗ – по программе элиминации туберкулеза к 2030-му году.