Новоизбранный мэр Глендейла армянского происхождения назвал приоритеты своего правления

Новоизбранный мэр Глендейла армянского происхождения Зарэ Синанян назвал приоритеты, которым он будет следовать во время своего нахождения в должности.

В беседе с «Арменпресс» он сказал, что будет ратовать за строительство доступного жилья, с учетом «подорожания жизни». Среди важных направлений он назвал работу транспорта. Он поблагодарил тех членов городской управы, которые доверили ему должность мэра, отметив, что это не только честь, но и большая ответственность.

Зарэ Синанян родился в 1973 году в Ереване. В 1988 году он с семьей переехал в США, где они поселились в городе Бэрбанк.

По специальности он юрист, политолог. Он был избран мэром Глендейла в 2014-2015. Во второй раз он был избран мэром Глендейла 3-го апреля 2018 года.