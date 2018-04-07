Мэр Еревана поздравил женщин с Днем материнства и красоты

Мэр Еревана Тарон Маргарян поздравил женщин с Днем материнства и красоты. Об этом «Арменпресс» сообщили в управлении по информации и связям с общественностью мэрии Еревана.

В поздравлении сказано:

от всего сердца поздравляю вас с Днем материнства и красоты. Это праздник, суть которого-подчеркнуть роль и значение армянских матерей в нашей жизни, еще раз выразить им нашу благодарность, передать нашу теплоту.Веками армянская женщина была основой для согласия и гармонии в семье, для крепкого традиционного армянского очага, а материнство для нее было важнейшей миссией, которую мы будем ценить всегда.Неопровержим тот факт, что для наших матерей самым важным в их жизни были и остаются преданность, забота и воспитание своих детей, что в свою очередь делают их более красивыми и неповторимыми. Несомненно, именно это лежит в основе исключительно армянского праздника материнства и красоты.Дорогие матери, сестры и женщины,еще раз поздравляю вас с праздником, желаю вам и вашим семьям здоровья, благополучия, любви и счастья. Пусть улыбки и радость будут постоянными спутниками вашей жизни, будьте всегда окружены вниманием и заботой ценящих вас супругов, братьев, отцов и сыновей. Пусть ваши обаяние и красота никогда не иссякнут, а ответом на вашу преданность и материнскую ласку будет благодарность и безграничная любовь ваших сыновей».