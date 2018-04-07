Европейские индексы - 06-04-18
МОСКВА, 7 АПРЕЛЯ, АРМЕНПРЕСС. Результаты торгов на ведущих европейских фондовых биржах за 6 апреля:
Как передает «Арменпресс», Немецкий DAX снизился на 0.52% и составил 12241.27 пункта, французский CAC 40 снизился на 0.35% и составил 5258.24 пункта, британский FTSE снизился на 0.22% и составил 7183.64 пункта, российский MICEX не изменился и опять составил 2285.53 пункта, а RTSI снизился на 1.35% и составил 1234.71 пункта.
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