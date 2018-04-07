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«Здоровье для всех»: Всемирный день здоровья


Ежегодно 7-го апреля – в день основания Всемирной Организации Здравоохранения – ВОЗ (World Health Organization, WHO, 1948), отмечается Всемирный день здоровья  (World Health Day). Об этом «Арменпресс»  сообщили в управлении по информации и связям с общественностью Министерства здравоохранения Армении.

Традиция отмечать этот день возникла в 1950 году. Цель – показать людям, что можно сделать для улучшения состояния здоровья человечества и насколько это важно.

Ежегодно этот день посвящается одной из проблем здравоохранения, что выражается в лозунгах  и символах, приглашая общественное внимание  к глобальным тенденциям в здравоохранении и угрозам состоянию здоровья человечества.

В этом году темой Всемирного дня здоровья  является «Всеобщее покрытие услугами здравоохранения повсюду», а лозунгом - «Здоровье для всех».

Идея заключается в том, чтобы здоровье стало доступным для всех, в частности, путем стимулирования здравоохранительных систем.


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