Следующий соперник Ароняна –лидер турнира «Grenke Chess Classic» Никита Витюгов.

Как передает «Арменпресс», в седьмом туре турнира «Grenke Chess Classic» Левон Аронян сыграет белыми с лидером турнира «Grenke Chess Classic» Никитой Витюговым.

После 6-го тура проходящего в Германии турнира Grenke Сhess Сlassic лидер армянских шахмат Левон Аронян с тремя с половиной очками делит 4-5 места с чемпионом мира, норвежцем Магнусом Карлсеном. Они на пол-очка отстают от лидеров – француза Максима Вашье-Лаграва, представителя США Фабиано Каруаны и россиянина Никиты Витюгова.

На 6-м месте – Матиас Блубаум, набравший 3 очка.

Левон Аронян является действующим победителем «GRENKE Chess Classic». В последнем туре прошедшего в Германии шахматного турнира Grenke Chess Classic лидера армянских шахмат Левон Аронян черными сыграл вничью с американцем Фабиано Каруаной. В предпоследнем туре Левон Аронян досрочно обеспечил себе титул победителя. Армянский гроссмейстер набрал 5.5 очка из 7 возможных. Второе место разделили Каруана и чемпион мира Магнус Карслен, которые набрали по 4 очка.После этой победы Аронян в рейтинге ФИДЕ поднялся на 6-е место.