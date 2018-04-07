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Президент Армении поздравил женщин с Днем материнства и красоты


Президент Армении Серж Саргсян поздравил женщин с Днем материнства и красоты. Об этом «Арменпресс»  сообщили в управлении по информации и связям с общественностью администрации президента Армении.

В поздравлении сказано:

«Дорогие женщины!

Поздравляю вас с Праздником материнства и красоты! Желаю вам всяческих благ. Пусть этот прекрасный весенний праздник станет новым началом для ваших успехов.

В восприятии нашего народа материнство всегда было священным, и верность этим традициям продолжается по сей день. Я уверен, что так будет и впредь.

Ещё начиная с Аварайра, армянские сыны шли на бой защищать наши величайшие ценности – семью, отечество, веру. На протяжении столетий в наших боевых кличах звучала одна и та же формула: защитить матерей, сестёр, невест – означает защитить отечество и веру.

В знак уважения и почтения сегодня мы склоняем голову перед матерями наших солдат, которые рожают и воспитывают львят. Также мы выражаем благодарность нашим матерям, сёстрами и жёнам за ту роль, которую они имеют в деле прогресса и процветания нашей страны.

Дорогие женщины, вновь поздравляя с Праздником материнства и красоты, желаю вам семейного тепла, гордости за ваших детей, счастья и мирного неба!».


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