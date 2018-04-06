"Райола называл меня псом, но два месяца назад предлагал Погба и Мхитаряна": Гвардиола

Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола ответил известному агенту Мино Райоле, который недавно назвал испанского специалиста "трусом" и "псом". Как передает Арменпресс со ссылкой на sport.ru, он отметил, что никогда не лично не общался с представителем многих известных футболистов, среди которых Златан Ибрагимович. Тренер и шведский форвард работали вместе в сезоне-2009/10 в "Барселоне".

«Хорошо, я отвечу ему, – цитирует Goal Гвардиолу. – Наконец люди узнали мои секреты – я плохой человек и трус. Не понимаю, почему я настолько плохой. Я никогда не говорил с ним. Может быть, Ибрагимович наговорил ему про меня. Но два месяца назад он предлагал мне Мхитаряна и Погба. Зачем? Хотел, чтобы они играли у нас?

Он должен защищать своих игроков и понимать, что не может устроить их к такому человеку, как я, к псу. Это сравнение – плохое и неправильное. Он должен уважать собак.

Что я сказал Райоле? "Нет!" У нас нет денег на то, чтобы купить Погба – он слишком дорогой. Я – плохой человек. Райола заслуживает, чтобы его футболисты играли у людей получше. При этом он знает, что я тренер топ-уровня».