Опубликован доклад с подробностями участия Германии в организации Геноцида армян

В Османской империи турецкие вооруженные силы использовали главным образом немецкие орудия и другое оружие во время Геноцида армян. Как сообщает Арменпресс со ссылкой на Deutsche Welle, об этом говорится в новом докладе проекта «Глобальная Сеть – Остановить Торговлю Оружием».

Согласно докладу, немецкая оружейная компания Mauser - главный производитель стрелкового оружия в период двух мировых войн - снабжал Османскую империю миллионами винтовок и пистолетов, которые использовались во время Геноцида армян при активной поддержке немецких офицеров.

«Немецкие офицеры, служившие в турецко-османском военном штабе, активно помогали осуществлять убийства. Большинство агрессоров были вооружены винтовками или карабинами Mauser, офицеры – пистолетами», - отмечается в докладе.

Многие немецкие офицеры стали свидетелями и писали о массовых убийствах армян в письмах своим семьям.

Также в турецкой армии использовались сотни пушек производства немецкой компании Krupp.