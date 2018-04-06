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Аваков заявил о подготовке к «деоккупации Донбасса»


Глава МВД Украины Арсен Аваков заявил, что силы министерства готовятся в «деоккупации Донбасса». Как передает Арменпресс со ссылкой на «gazeta.ru», об этом сообщает пресс-служба ведомства.

«Сегодня мы рассматриваем несколько вариантов развития сценария на востоке. Мы понимаем, что освобождение территории Донбасса и восстановления контроля над восточной границей будет полицейской операцией с привлечением миротворческих сил, а не военной», — сказал Аваков.

По его словам, силы ведомства — полиция и гвардия — готовятся к этому варианту.

Ранее президент Украины Петр Порошенко заявил, что антитеррористическая операция в Донбассе будет полностью завершена в мае этого года.




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