За минувшие сутки сотрудниками различных подразделений Полиции раскрыто 64 случая преступлений

По данным оперативной сводки Полиции Республики Армения, в период между 5 и 6 апреля сотрудниками различных подразделений Полиции раскрыто 64 случая преступлений.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе Полиции Республики Армения, в частности, 29 слуачев присвоения или растраты, 9 случаев мошенничества, 8 случаев причинения телесных повреждений, 5 случаев служебного подлога или служебной халатности, по 2 случая похищения человека, кражи личного имущества, квартирной кражи, контрабанды и злоупотребления должностными полномочиями, по 1 случаю хищения государственного или общественного имущества, обнаружения наркотиков и хулиганства.

За данный период зарегистрировано 12 случаев добровольной сдачи.

Из ранее совершенных преступлений раскрыто 2 случая кражи личного имущества, по 1 случаю причинения телесных повреждений и угона ТС.

За минувшие сутки в республике было зарегистрировано 6 ДТП: 6 человек получили телесные повреждения разных степеней тяжести.