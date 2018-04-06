Стартовали праздничные торжества по случаю 100-летнего юбилея Полиции Армении

2018 год является юбилейным для Республики Армения, а для Полиции — дважды юбилейным: армянская правоохранительная система отмечает 100-летний юбилей своего основания, с гордым осознанием того, что является одной из тех немногих государствообразующих структур, которая 100 лет непрерывно самоотверженнно и преданно служит закону и народу.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе Полиции Республики Армения, торжества по случаю юбилея начались 6 апреля.

Во главе с начальником Полиции Республики Армения, генерал-полковником полиции Владимиром Гаспаряном, члены Коллегии Полиции, высокопоставленные офицеры, ветераны и гости возложили цветы и венки к памятникам Араму Манукяну и «Солдату правопорядка», отдавая дань уважения и благодарности основателям полицейской структуры, лицам, роководившим ею, и коллегам, отдавшим свою жизнь при исполнении служебных обязанностей.

Праздничный день продолжился торжественным заседанием. Под звуки марша в зал были внесены флаги Республики Армения и Полиции РА. Прозвучал государственный гимн Армении.

Сотрудникам Полиции, ветеранам, полицейским семьям теплые поздравления направил начальник Полиции Республики Армения Владимир Гаспарян.

Затем были оглашены указы Президента Республики Армения Сержа Саркисяна о вручении государственных наград ряду служащих полиции.

Награды вручил начальник Полиции Республики Армения, генерал-полковник полиции Владимир Гаспарян.

Ряд служащих Полиции Республики Армения был награжден приказом Президента Национального Собрания Ары Баблояна и по решению премьер-министра Карена Карапетяна.

По случаю 100-летнего юбилея Полиции Республики Армения десятки служащих полиции были награждены приказами министра обороны РА, Директора Службы национальной безопасности, Генерального прокурора, министра юстиции РА, министра по чрезвычайным ситуациям РА, начальника Специальной следственной службы, Председателя Следственного комитета и начальника полиции Республики Арцах.

1235 полицейских и 110 ветеранов полиции были удостоены поощрения приказами начальника Полиции РА Владимира Гаспаряна.