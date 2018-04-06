Ереван старше Рима: The Essential Daily Briefing

Обозреватель британского издания The Essential Daily Briefing Димитрис Холл опубликовал статью о Ереване и выделил пять мест, которые, по его словам, стоит посетить каждому туристу.

«Этот бывший советский город старше Рима и полон древней и современной культуры», - как сообщает Арменпресс, написал Холл.

Он отметил, что «Арарат» - самый известный производитель коньяка в Армении, но не единственный. «Фактически, фабрика «Ной» была построена на базе крепости 16 века, окна которого видны из подвала». Холл рекомендует туристам посетить парк Влюбленных в Ереване, где перед ними откроется красивый оазис.

«Парк окружен президентским дворцом и зданием Национального Собрания с прекрасными фонтанами и цветами», - написал автор.

Димитрис Холл также выделил Общественное радио в центре Еревана. «Популярность радио-шуток Еревана в советское время выходила за рамки «железного занавеса», добираясь до Запада и Востока, и до сих пор мы слышим их в ряде стран. По случаю 90-летия ереванского радио перед зданием установлен памятник. В нем есть скрытый радиоприемник, который всегда подключен к Общественному радио», - написал Холл.

Он также посоветовал туристам побывать в Ереванском музее народного творчества и познакомиться с работами скульптора Эдуарда Казаряна, а также посетить Ереванское озеро, в которое в 1976 году упал троллейбус с 96 пассажирами.