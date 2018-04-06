Мхитарян может пропустить пару недель: Арсен Венгер

Полузащитник сборной Армении и английского «Арсенала» Генрих Мхитарян имеет проблемы с состоянием колена. Как сообщает Арменпресс, об этом после четвертьфинального матча Лиги Европы с ЦСКА (4:1) сообщил наставник лондонского клуба Арсен Венгер.

«Точные даты восстановления будут понятны после тщательных исследований, но первые впечатления не самые лучшие. Боюсь, он может пропустить пару недель, но я надеюсь, что это неправильное впечатление», - сказал Венгер.

Четвертьфинальная встреча в рамках Лиги Европы между Арсеналом и ЦСКА завершилась разгромной победой лондонцев со счетом 4:1. На 61-й минуте поле покинул армянский легионер «Арсенала» Генрих Мхитарян.

Следующий матч Арсенал проведет в воскресенье, 8 апреля, против «Саутгемптона».