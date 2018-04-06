Китай примет комплексные контрмеры против торговой политики США

Правительство Китая должно принять новые комплексные контрмеры в ответ на торговую политику США. Как передает Арменпресс, об этом говорится в опубликованном в пятницу заявлении министерства коммерции КНР.

"Что касается заявлений американской стороны, то мы будем не только прислушиваться к словам, но и следить за действиями второй стороны. Если США продолжат игнорировать протесты Китая и мирового сообщества, по-прежнему будут следовать по пути односторонней политики и торгового протекционизма, то Китай пойдет до конца, не остановится перед любой ценой", - указано в документе.

"Необходимо дать отпор, принять новые комплексные контрмеры и твердо защитить интересы родины и народа", - указывается в заявлении ведомства.