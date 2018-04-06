Азиатские индексы - 06-04-18

ТОКИО, 6 АПРЕЛЯ, АРМЕНПРЕСС. Результаты торгов за 6 апреля на азиатских фондовых биржах:

Индекс NIKKEI в Японии снизился на 0.36% и составил 21567.52 пункта, а индекс потребительского рынка TOPIX снизился на 0.31% и составил 1719.30 пункта: Китайский Shanghai Composite не изменился и опять составил 3131.11 пункта, а HANG SENG вырос на 1.11% и составил 29844.94 пункта.