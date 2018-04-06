Азиатские индексы - 06-04-18
ТОКИО, 6 АПРЕЛЯ, АРМЕНПРЕСС. Результаты торгов за 6 апреля на азиатских фондовых биржах:
Индекс NIKKEI в Японии снизился на 0.36% и составил 21567.52 пункта, а индекс потребительского рынка TOPIX снизился на 0.31% и составил 1719.30 пункта: Китайский Shanghai Composite не изменился и опять составил 3131.11 пункта, а HANG SENG вырос на 1.11% и составил 29844.94 пункта.
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- 17:54 Азиатские индексы - 06-04-18
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