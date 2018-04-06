Продажи автомобилей Mercedes-Benz достигли рекордов

Германский производитель автомобилей класса "люкс" Mercedes-Benz, входящий в концерн Daimler AG, зафиксировал рекордные продажи в марте 2018 года, а также по итогам первого квартала, в частности, благодаря высокому спросу на его машины в Китае, сообщает Арменпресс со ссылкой на INTERFAX.RU.

Как сообщается в пресс-релизе Daimler, продажи автомобилей Mercedes-Benz в марте выросли на 3,9% по сравнению с тем же месяцем годом ранее и составили 237 тыс. 307 единиц.

За период с января по март продажи увеличились на 6% - до 594 тыс. 304 автомобилей.

Максимальные темпы роста продаж автомобилей Mercedes-Benz как в АТР, так и по всему миру были отмечены в Китае - 17,2%, где за три месяца были проданы рекордные 169 тыс. 932 машины. Более двух третей автомобилей бренда, проданных в КНР за этот период, были произведены внутри страны.

Наиболее популярными моделями Mercedes-Benz в этом году являются внедорожники: их продажи в марте выросли на 13,9%, впервые превысив отметку в 80 тыс. единиц. Реализация внедорожников в первом квартале увеличилась на 12,5% - до 211 тыс. 636 автомобилей.

Mercedes-Benz в 2016 году обошел BMW, став крупнейшим мировым производителем автомобилей класса "люкс" по объему продаж, и с тех пор позиция бренда лишь укрепляется.