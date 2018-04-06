Эксперты предупредили о более интенсивных атлантических ураганах в 2018 г.

Штормовая активность в Атлантике в 2018 году, как и в 2017 году, будет выше долгосрочных средних показателей, прогнозируют эксперты Университета штата Колорадо (CSU), который публикует такие материалы уже 35 лет, сообщает Арменпресс со ссылкой на INTERFAX.RU.

При этом метеорологи рассчитывают, что на этот раз обойдется без таких разрушительных ураганов, как в прошлом году, который был рекордным по многим параметрам.

По оценкам CSU, над Атлантическим океаном в предстоящем сезоне сформируются 14 тропических систем, которые получат собственное имя, то есть могут оказать существенное влияние на погодные условия, сельское хозяйство и рынки энергоносителей. Половина из этих 14 могут быть признаны ураганами.