Посол верит, что статуя Нарекаци в Ватикане станет любимым памятником всех христиан мира

Чрезвычайный и Полномочный посол Республики Армения в Святейшем Престоле Микаел Минасян считает большой честью и ответственностью участвовать в церемонии открытия и представления его миру памятника Григору Нарекаци в Ватикане. Как сообщает Арменпресс, посол Минасян на своей странице в Facebook отметил, что день открытия статуи Григора Нарекаци в Ватикане был поистине историческим, его чувства и впечатления были невообразимыми.

«Дни и события могут быть забыты, однажды не будет и нас, и мы уносем с собой свои воспоминания, но статуя Григора Нарекаци в Ватикане останется навсегда. Бронзовая статуя Нарекаци является частью Армении в Святом Престоле. На статуе изображена божественная книга «Нарек». На передней части памятника - ангел и гранат, с задней части приносит веточку мира голубь – это голубь Нарекаци. Автор скульптуры - Давид Ерванци, хотел, чтобы статуя Нарекаци стала мостом между небом и землей и блестяще воплотил эту идею. Для меня было большой честью и ответственностью открывать статую и представлять его миру», - написал посол.

Микаел Минасян искренне верит, что статуя Нарекаци станет любимым памятником всех христиан мира. «Я искренне благодарю всех, кто был физически и духовно рядом с нами в этот исторический момент», - заключил он.

В рамках официального визита в Святой Престол президент Серж Саргсян 5 апреля в Ватикане принял участие в церемонии открытия статуи Святого Григора Нарекаци, признанного «Учителем Вселенской церкви». Открытие совершил Чрезвычайный и полномочный посол Республики Армения в Святом Престоле Микаэл Минасян.Бронзовая скульптура высотой почти в два метра выплавлена в Чехии. Автор скульптуры - народный художник Армении, скульптор Давид Ереванци, архитектор - Микаэл Асратян. Эта инициатива стала реальностью в результате благотворительности Микаэла Минасяна и проживающего в России известного предпринимателя Артура Джанибекяна, а также благодаря организационным усилиям ответственного сотрудника отдела культуры посольства РА в Святом Престоле Вардана Карапетяна. Статуя выплавлена в двух экземплярах: один установлен в Ватикане, а второй будет установлен в духовном центре всемирного армянства - в Эчмиадзине.