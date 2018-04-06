Под председательством премьер-министра Карена Карапетяна в правительстве состоялось заседание Единой апелляционной комиссии инспекционных органов Армении.

Как сообщили Арменпресс в Управлении информации и связей с общественностью правительства Армении, были рассмотрены пять заявок против решений, принятых комиссией по жалобам налоговых и таможенных органов Комитета государственных доходов при правительстве Армении.

После обсуждения обоснований и аргументов комиссия приняла решение удовлетворить две заявки, частично удовлетворить одну заявку, а две заявки отклонить.