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Состоялось заседание Единой апелляционной комиссии инспекционных органов Армении


Под председательством премьер-министра Карена Карапетяна в правительстве состоялось заседание Единой апелляционной комиссии инспекционных органов Армении.

Как сообщили Арменпресс в Управлении информации и связей с общественностью правительства Армении, были рассмотрены пять заявок против решений, принятых комиссией по жалобам налоговых и таможенных органов Комитета государственных доходов при правительстве Армении.

После обсуждения обоснований и аргументов комиссия приняла решение удовлетворить две заявки, частично удовлетворить одну заявку, а две заявки отклонить.


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