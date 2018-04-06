Время в Ереване: 11:07:36,   6 Апрель

Врачи сообщили об улучшении состояния Сергея Скрипаля


Состояние экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля больше не расценивается врачами как критическое, он быстро выздоравливает. Как передает Арменпресс, об этом сообщается в пятницу на сайте Национальной службы здравоохранения Англии.

"Он хорошо реагирует на лечение, быстро выздоравливает и больше не находится в критическом состоянии", - говорится в сообщении медиков.

4 марта 66-летний экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль, осужденный в России за шпионаж в пользу Великобритании, и его 33-летняя дочь Юлия подверглись в Солсбери, по версии британской стороны, воздействию нервно-паралитического вещества. Позднее Лондон выступил с утверждением о том, что это вещество якобы разрабатывалось в России, и на этом основании обвинил Москву в причастности к инциденту. Российская сторона категорически отвергла все спекуляции на этот счет, указав, что программ разработки такого вещества ни в СССР, ни в России не существовало.


 




Последние новости

Все новости    

  Завтра





Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]
Яндекс.Метрика
Страница конфигурации