США ввели санкции против 38 россиян и 15 структур

США ввели санкции в отношении Алексея Миллера, Виктора Вексельберга, Андрея Костина и Сулеймана Керимова, а также Олега Дерипаски. Такая информация размещена в пятницу на сайте минфина США, передает Арменпресс.

Под ограничения подпали семь российских предпринимателей, а также 12 подконтрольных им компаний.

"Управление по контролю над иностранными активами министерства финансов США при консультациях с Госдепартаментом вводит санкции против семи российских олигархов и 12 компаний, которыми они владеют или которые им подконтрольны", - сказала представитель американской администрации высокого ранга во время брифинга для журналистов, проводившегося в формате телеконференции.

Также санкции вводятся в отношении 17 должностных лиц из России, российской компании, занимающейся поставками оружия, и одного госбанка.

Власти Вашингтона заявили, что приняли такое решение в отношении России за "совокупность злонамеренной деятельности в мире", однако дверь для диалога остается открытой.

"Нынешняя администрация ясно давала понять, что дверь для диалога открыта. Мы сохраняем каналы связи с Россией по Украине, Сирии, контролю над вооружениями и многим другим двусторонним делам", - сказал представитель исполнительной ветви власти США.

"Президент [США Дональд Трамп] много раз говорил, что мы стремимся к улучшению отношений с Россией", - напомнил ведущий брифинга. Однако ответственность за такую нормализацию двусторонних отношений лежит на Москве, заявил он.

"Это может произойти только в том случае, если Россия прекратит свое агрессивное поведение. До тех пор, пока она этого не сделает, мы будем продолжать навязывать ей цену за агрессию", - заключил представитель исполнительной ветви власти США.



