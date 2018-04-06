Премьер-министр Армении принял главу Роспотребнадзора

Премьер-министр Армении Карен Карапетян принял главу Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор) Анну Попову, прибывшей в Армению для участия в 14-м заседании Консультативного совета по защите прав потребителей государств-участников СНГ.

Как сообщили Арменпресс в Управлении информации и связей с общественностью правительства Армении, Карен Карапетян отметил, что армянская сторона придает большое значение конструктивному партнерству как в рамках ЕАЭС, так и между соответствующими ведомствами двух стран.

«Проблемы, возникающие в области защиты прав потребителей и безопасности пищевых продуктов, являются общими и требуют совместного решения. Я думаю, что мы достигли хорошего уровня сотрудничества в этом отношении», - отметил премьер.

Карапетян отметил, что правительство Армении предпринимает ряд мер по развитию сельского хозяйства, что приведет к увеличению сельскохозяйственной продукции и, соответственно, их экспорту. Премьер подчеркнул, что российский рынок является перспективным для армянского производителя и подчеркнул тесное и плодотворное сотрудничество между соответствующими структурами двух стран.

В свою очередь Анна Попова сообщила, что с армянскими партнерами уже налажено очень успешное сотрудничество. Что касается экспорта сельскохозяйственных товаров, глава Роспотребнадзора сказала, что она знает об усилиях Армении, направленных на развитие отрасли и защиту безопасности всего рынка.