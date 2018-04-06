Президент Армении встретился с председателем Палаты депутатов Италии

Президент Армении Серж Саргсян 6 апреля встретился с председателем Палаты депутатов (нижней палаты парламента) Италии Роберто Фико.

Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и СМИ аппарата президента Армении, в начале встречи Фико спросил президента Армении о его визите в Италию и Ватикан. Президент Армении представил насыщенную повестку дня и результаты визита, встречи и достигнутые договоренности.

Президент Саргсян поздравил Роберто Фико с избранием на пост председателя Палаты депутатов, пожелал плодотворной работы и выразил надежду, что г-н Фико внесет важный вклад в дальнейшее развитие армяно-итальянского межпарламентского сотрудничества.

Президент Армении придал большое значение роли парламентских связей в расширении повестки дня межгосударственных отношений и сообщил Роберто Фико, что парламент Армении сформировал добрую традицию дружеских связей с парламентами многих европейских стран.

Президент Серж Саргсян подчеркнул, что настало время поднять армяно-итальянское межпарламентское партнерство на новый уровень, особенно, когда существуют все необходимые предпосылки. В этом контексте Саргсян подчеркнул, что только тот факт, что предыдущий итальянский парламентский круг дружбы с Арменией был одной из двух крупнейших групп в парламентах мира, говорит о многом.

По словам президента, после перехода Армении на парламентскую систему правления существуют большие возможности и потенциал сотрудничества, которые должны быть полностью использованы.

Президент выразил надежду, что следующая дружеская группа с Арменией в парламенте Италии будет сформирована как можно скорее после мартовских выборов и что сотрудничество с итальянским парламентом будет продолжать углубляться.

Саргсян тепло вспомнил о том, что в ходе своего предыдущего визита в Италию он побывал в родном городе г-на Фико, в Неаполе. Саркисян отметил, что Неаполь очень дорог для армян. Фико отметил, что знает, что Армянская церковь Св. Григория находится в Неаполе, где хранятся мощи святого Григория Просветителя.

На встрече также были затронуты отношения Армении с ЕС и недавно подписанное Соглашение о всеобъемлющем и расширенном партнёрстве между Республикой Армения и Европейским союзом.

Стороны также обменялись мнениями по переговорному процессу урегулирования нагорно-карабахского конфликта. Президент Армении представил г-ну Фико последние события и подход армянской стороны, которые соответствуют принципам и подходам Минской группы ОБСЕ.

В рамках визита в Италию президент Армении также дал интервью престижной итальянской газете La Stampa.